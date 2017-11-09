مانشستر يونايتد يخطف عمرو إمبالو من ريال مدريد.. تعرف على “دي ماريا” الجديد (فيديو)

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع عمرو إمبالو البالغ من العمر 16 عامًا، لاعب بنفيكا البرتغالي الذي يطلق عليه “انخيل دي ماريا” الجديد.

وسيحضر البرتغالي جوزيه مورينيو اللاعب المولود في غينيا بيساو إلى أولد ترافورد بعدما لفت اليه الأنظار في البرتغال، خاصة وأنه كان على رادار يونايتد وفشلت صفقة التعاقد معه الصيف الماضي مقابل أربعة ملايين استرليني.

وكان ريال مدريد يطارد اللاعب الشاب -أيضا- مع تقارير تشير إلى أن النادي الملكي عرض تسعة ملايين استرليني على بنفيكا مقابل الحصول على خدماته.

المثير في الأمر أن دي ماريا سبق له بالفعل اللعب لريال مدريد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد ولكنه رحل إلى باريس سان جيرمان.

ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي من مانشستر يونايتد بشأن الصفقة وقيمتها؛ رغم أن مورينيو ومدير أعماله خورخي مينديز لعبا دورًا كبيرًا في إقناع إمبالو بالانتقال إلى إنجلترا.

وانضم إمبالو إلى بنفيكا في 2014 عقب معسكر نظمه النادي البرتغالي للشباب الموهوبين من غينيا بيساو، وقد أثار إعجاب مسؤولي النادي.



ويتميز اللاعب الشاب بمواصفات دي ماريا ومركزه، إذ إنه يلعب بقدمه اليسرى، وفي مركز الجناح الأيمن، ويحتفظ بالكرة ويدخل للملعب ويراوغ ويسدد.

وقد سجل بالفعل خمسة أهداف في 12 مباراة مع فريق شباب بنفيكا وسبق له السفر إلى مانشستر مرتين؛ من أجل خوض مباريات في بطولات أوروبا للشبان هذا الموسم، كما أحرز 15 هدفا في 18 مباراة مع منتخب البرتغال تحت 17 عامًا.