تقارير: مورينيو سيرحل إلى باريس سان جيرمان لفشله في منافسة غوارديولا

يخشى مديرو مانشستر يونايتد من رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى باريس سان جيرمان، وعدم قدرة النادي على منعه أو التنافس مع الغريم التقليدي مانشستر سيتي في حال رحيل المدرب الاستثنائي.

ويتزايد الشعور داخل أروقة أولد ترافورد، بأن مورينيو على استعداد تام للرحيل إلى سان جيرمان فاحش الثراء الصيف المقبل، حيث كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن أن ممثلي المدير الفني السابق لتشيلسي عقدوا محادثات مع إدارة سان جيرمان بالفعل.

ورغم ذلك فإن التصريحات الرسمية لمورينيو تؤكد التزامه بالبقاء مع يونايتد، إلا أن إدارة النادي منزعجة مع تقاربه مع إدارة النادي الفرنسي المملوك لقطر.

وتسلل الخوف إلى عقول مديري النادي من أن مورينيو -ورغم ثقته في نفسه- قد يجد في نفسه عدم القدرة على منافسة مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا؛ سواء الموسم الحالي أو المستقبل.

ويتصدر سيتي البريميرليغ بفارق ثماني نقاط عن يونايتد بعد انتهاء 11 جولة، وقد انتصر في آخر 15 مباراة في المسابقات كافة، ولا يمكن اللحاق بفريقه.

ويطلب مورينيو مزيدًا من دعم الفريق في سوق الانتقالات رغم انفاقه 300 مليون جنيه إسترليني منذ توليه السمؤولية العام الماضي.

وبات هناك شعور في أولد ترافورد، بأن فترة مورينيو في النادي لن تكون طويلة مثلما صرح هو بنفسه في أكثر من مناسبة، رغم الفوز بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية المحترفة في موسمه الأول مع النادي.

ورغم أجره الضخم في مانشستر يونايتد والبالغ 45 مليون جنيه أسترليني لمدة ثلاث سنوات، إلا أن مورينيو البالغ عمره 54 عاما يفكر في أن يصبح أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية في ثلاث دول مختلفة بعدما فعل ذلك مع إنترميلان في إيطاليا وبورتو البرتغالي.

وقد ينافس مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي أنطونيو كونتي الذي من المرجح رحيله أيضا، حيث قد يتنافس المدربان على التدريب في باريس.

ويتعرض أوناي إيمري المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان لضغوط كبيرة من أجل التتويج بدوري الأبطال خاصة في ظل الانفاق الضخم بالتعاقد مع نيمار وكليان مبابي.