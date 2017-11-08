مانشستر سيتي يُسجل إيرادات قياسية وأرباحًا للعام الثالث على التوالي

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إيرادات قياسية بقيمة 473.4 مليون جنيه إسترليني (620.11 مليون دولار)، كما سجل أرباحًا للعام الثالث على التوالي، بعد نشر تقريره السنوي لموسم 2016-2017، اليوم الأربعاء.

وقال سيتي: إن قيمة الأرباح بلغت 1.08 مليون جنيه إسترليني، لتتراجع من 20.5 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وأوضح النادي أن التقرير يغطي مدة 13 شهرًا وهو الأمر الذي أثر على الربحية.

وأفاد التقرير بأن زيادة الإيرادات بنسبة 21 في المئة تعني أن نسبة تكاليف الأجور مقابل الإيرادات وصلت إلى 56 في المئة.

ولم تكن هناك أي ديون على النادي. وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي، إن نمو الإيرادات يرتفع “لبلوغ هدف 500 مليون جنيه إسترليني”.

وأضاف في بيان: “نسعى من خلال هذا التقرير إلى تعريف مشجعي النادي وشركائنا على كافة التفاصيل الدقيقة عن أوضاع النادي، وما نأمل تحقيقه هو خلق توازن وتنسيق بين مؤسسة كرة القدم والأعمال التجارية خارج أرض الملعب، ما يتيح لنا تحقيق قدر أكبر من التوسع والنمو”.

ورغم إنهاء الموسم دون الفوز بلقب كبير، قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي، إنه يشعر بالرضا لتطور الفريق تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، الذي تولى المهمة قبل بداية الموسم الماضي.

وأضاف: “نحن ملتزمون بلعب كرة القدم بشكل جميل ومتناسق، وبتحقيق الفوز في الوقت نفسه. هذان عنصران متوافقان، والثاني يأتي نتيجة للأول، نحن على ثقة من أننا سنشهد المزيد من التقدم وإحراز الألقاب في المواسم القادمة”.

وأنفق سيتي مبالغ ضخمة في فترة انتقالات الصيف للتعاقد مع بنيامين ميندي وكايل ووكر وبرناردو سيلفا وإيدرسون ودانيلو، ويتفوق حاليًا بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.