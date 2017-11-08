كوتينيو قد يعود لتشكيلة البرازيل في لقاء إنجلترا الودي

ربما يتعافى البرازيلي فيليب كوتينيو بشكل تام، من إصابة في الفخذ، ويشارك مع منتخب بلاده أمام إنجلترا وديًا في استاد ويمبلي، يوم الثلاثاء المقبل.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 25 عامًا الشهر الماضي، وغاب للمرة الثالثة على التوالي عن تشكيلة ليفربول، عندما فاز الفريق 4-1 على وست هام يونايتد؛ ليقفز للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

وستلعب البرازيل مع اليابان وديًا في فرنسا يوم الجمعة، قبل أن تواجه إنجلترا بعدها بأربعة أيام.

ونقلت صحيفة “غلوبو سبورتس” عن رودريغو لاسمار، طبيب البرازيل، قوله: “فرصة مشاركته أمام اليابان ضعيفة؛ ربما يجلس على مقاعد البدلاء ويشارك لدقائق قليلة”.

وأضاف: “لكننا نعمل من أجل إعداده للعب أمام إنجلترا”.

وكان كوتينيو مرشحًا بقوة للانتقال إلى برشلونة، قبل انطلاق الموسم الجاري؛ قبل أن يتمسك ليفربول ببقاء اللاعب البرازيلي.