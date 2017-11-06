إبراهيموفيتش يكسر القواعد ويُسلّم كأس الدوري السويدي لقائد مالمو (صور)

سافر زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى بلاده السويد، وسلّم كأس لقب الدوري إلى قائد فريقه السابق مالمو، بدلًا من رئيس الاتحاد السويدي، في كسر نادر للقواعد المتبعة في مثل هذه المناسبات.

ولم يهدر المهاجم السويدي، البالغ عمره 36 عامًا، فرصة أن يكون محط الاهتمام، حيث عاد إلى بلاده للاستمتاع بالاحتفال بلقب الدوري مع فريقه السابق مالمو.

وعلى العكس، لم يُظهر روزنبرغ قائد مالمو أي انزعاج من تسلمه الكأس من إبراهيموفيتش بدلًا من رئيس الاتحاد قائلًا: “بالطبع الأمر خاص للغاية عندما أتسلّم الكأس منه. فهو رمز للنادي وللكرة السويدية”.

واحتفل مالمو بلقبه رقم 20 في الدوري بعدما أنهى الموسم برصيد 64 نقطة من30 مباراة، حيث بدأ إبراهيموفيتش مسيرته في الفريق عام 1999 لكنه انتقل إلى أياكس في 2001.

وسبق لإبراهيموفيتش الفوز بلقب الدوري في كل من هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لكنه لا يزال ينتظر التتويج بالبريميرليغ.