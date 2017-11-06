وست هام يونايتد يقيل مدربه الكرواتي بيليتش

أعلن نادي وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، أنه استغنى عن خدمات مدربه الكرواتي سلافن بيليتش، بعد هزيمة الفريق يوم السبت 4-1 أمام ليفربول.

وكان بيليتش تولى تدريب وست هام خلفًا لسام آلاردايس في يونيو حزيران 2015 وقاد الفريق لاحتلال المركز السابع في نهاية موسمه الأول معه.

كما أشرف بيليتش على انتقال الفريق إلى استاد لندن في الموسم الماضي، لكن وست هام فاز مرتين فقط في أول 11 جولة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو يحتل المركز الـ 18 بين فرق البطولة العشرين حاليا.

وقال وست هام في بيان: “يستطيع نادي وست هام يونايتد التأكيد أن سلافن بيليتش ترك منصبه في النادي اليوم”.