كين مدافع إيفرتون ينضم إلى قائمة إنجلترا لمباراتي ألمانيا والبرازيل

استدعي مايكل كين، مدافع فريق إيفرتون الإنجليزي، إلى قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتيه الوديتين المقررتين أمام ألمانيا والبرازيل.

وسينضم كين، البالغ 24 عامًا، إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في وقت لاحق، اليوم الاثنين، في ظل شكوك تحوم حول لياقة عدد من اللاعبين من بينهم غاري كاهيل، لاعب قلب دفاع تشيلسي.

وسيفتقد المنتخب الإنجليزي جهود ديلي آلي في المباراتين بعد أن تعرض لاعب خط الوسط لإصابة في الساق قبيل مباراة فريقه توتنهام التي فاز فيها على كريستال بالاس 1 / صفر مساء الأحد في الدوري الإنجليزي.

وسيجرى تقييم حالتي المهاجم هاري كين، ولاعب خط الوسط هاري وينكز من قبل ناديهما توتنهام قبل انضمامهما إلى المنتخب، حسب ما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الألماني على ملعب ويمبلي يوم الجمعة المقبل، ثم يستضيف المنتخب البرازيلي على الملعب نفسه في الـ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر.