ما سر الشريطين الأصفر والأحمر على ملابس غوارديولا؟ (صورة)

ارتدى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي شريطًا أصفر خلال انتصار فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف على آرسنال في الدوري الممتاز الإنجليزي من أجل مساندة السياسيين الكتالونيين المحتجزين خلف القضبان بعد إعلان استقلال الإقليم ضد رغبة الحكومة المركزية في مدريد.

وحقق سيتي 15 فوزا متتاليا في كل البطولات، وهو رقم قياسي للنادي، من بينهم تسعة انتصارات متتالية في الدوري بعد تغلبه 3-1 على ضيفه آرسنال ليتصدر الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.

وهذه هي أفضل بداية لأي فريق على الإطلاق بعد 11 مباراة في حقبة الدوري الممتاز وبالتأكيد ليس من الغريب أن يشعر ارسين فينغر مدرب المدفعجية أنه الصعب اللحاق بسيتي هذا الموسم.

ويستخدم أبناء كتالونيا الشريط الأصفر للمطالبة بالإفراج عن جوردي كوكسارت وجوردي سانشيز رؤساء جماعة “أومنيوم” وحزب المؤتمر الوطني الكتالوني على الترتيب وغيرهما من أعضاء حكومة كتالونيا المتهمين بالتحريض على الفتنة والتمرد.

وكان غوارديولا ابن كتالونيا قد أهدى الانتصار على نابولي الإيطالي في ملعب الاتحاد إلى الشخصين المذكورين أيضا وعاد وتحدث عن الأمور السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة آرسنال.

وقال المدير الفني الإسباني “أتمنى أن يتم الإفراج عن السياسيين المعتقلين في السجون في أقرب وقت ممكن من أجل أسرهم. ما يحدث لهم حاليا يمكن أن يحدث لنا مقابل في المستقبل لمجرد إبداء الرأي.. هؤلاء السياسيين لم يصيبوا أي شخص بأذى لكنهم تعرضوا للسجن لمجرد المطالبة بالتصويت في الاستفتاء”.

وأضاف “قد حدثت أمور كثيرة منذ التصويت على الاستقلال. أجرينا استفتاء قانونيا والحل هو إقامة دولية كتالونيا ولكن كل شيء لأننا أردنا على التصويت، لأننا أردنا إجراء استفتاء قانوني، والحل هو توصل الحكومة في مدريد وكتالونيا لاتفاق ويمكن أن نجري استفتاء متفقا عليه”.

وإلى جوار الشريط الأصفر ارتدى غوارديولا زهرة الخشخاش التقليدية، حيث وقف جميع اللاعبين دقيقة صمت قبل انطلاق الجولة الأخيرة من البريميرليغ وارتداء زهرة الخشخاش الحمراء احتراما لذكرى جميع الجنود الراحلين والمصابين الذين سقطوا في الحروب.