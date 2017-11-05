مورينيو عن فارق النقاط الثمانية مع مانشستر سيتي: لا يشغلني

قلل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد من أهمية الفارق الذي يبلغ ثماني نقاط مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة فريقه 1-صفر أمام مستضيفه تشيلسي اليوم الأحد.

وتعني ثاني هزيمة ليونايتد هذا الموسم أن الفارق على القمة هو الأكبر بعد 11 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز عقب فوز سيتي 3-1 بملعبه على أرسنال.

وكان هدف الفارو موراتا بضربة رأس كافيا لينتزع تشيلسي النقاط الثلاث باستاد ستامفورد بريدج حيث واجه يونايتد صعوبات في صناعة الفرص.

ورغم الهزيمة أكد مورينيو أن الطريق لا يزال طويلا في الموسم وأن الكثير من الممكن أن يتغير وقال إن فريقه استحق التعادل على الأقل على جهوده في المباراة التي جرت في غرب لندن.

وقال مورينيو “نشعر بالقلق.. لكن هناك 18 فريقا يشعرون بالقلق أكثر منا لأننا في المركز الثاني”.

وأضاف “فارق ثماني نقاط في الدوري الممتاز ليس مثل الدوري البرتغالي أو الاسباني أو الألماني. نعم إنها ثماني نقاط لكن لا يزال هناك الكثير من المباريات”.

وتابع “أتمنى عندما نصل إلى الفترة المزدحمة في نهاية نوفمبر وديسمبر ويناير أن نكون في كامل قوتنا بعودة بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو من الإصابة.

وتابع: “الفريق الذي يسجل أولا يفوز في الأغلب لأن الفريقين جيدين للغاية من الناحية الدفاعية. سجلوا قبلنا. بعد ذلك أصبحوا في موقف غير مريح”.

ومر روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد بليلة أخرى سيئة. ولم يلمس المهاجم البلجيكي الدولي الكرة مطلقا داخل منطقة جزاء تشيلسي ليمتد غيابه عن التهديف إلى سبع مباريات بجميع المسابقات.

وقال مورينيو “لا أريد التحدث عن إحصاءات. أنا سعيد بجهود (لوكاكو) وروحه ورغبته. أتيحت له فرصة من تسديدة جيدة وأنقذها الحارس”.