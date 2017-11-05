آرسين فينغر: قرارات الحكام ستحرم الجميع من اللحاق بمانشستر سيتي

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال إنه سيكون من “الصعب” على أي فريق منع مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب خسارة فريقه 3/1 على ملعب الاتحاد ما دفعه لصب جام غضبه على الحكم “مايكل أوليفر” اليوم الأحد.

وقال فينغر إن قوة مانشستر سيتي، التي ظهرت من خلال رقمه القياسي بالفوز في 15 مباراة متتالية في كافة المسابقات، جعلت من الصعب تخيّل أن بوسع أي فريق التغلب عليه، لكنه استهدف أيضًا الحكام عقب معاناة فريقه من ركلة جزاء مشكوك في صحتها وهدف بدا أنه تسلل.

وبات مانشستر سيتي في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وقال المدرب الفرنسي: “هل يمكن لأحد إيقافهم؟ سيكون الأمر صعبًا هذا الموسم بسبب الطريقة التي بدأوا بها، وجودة الأداء لكنك لا تعرف ماذا سيحدث”.

“لكن وعلاوة على كل ذلك فإننا نجدهم يحصلون على قرارات مثل هذه، وهو ما يعني أنه لن يكون بوسع أحد إيقافهم”.

وتقدم مانشستر سيتي 2/0 بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني عقب احتساب الحكم أوليفر لركلة جزاء لصالح رحيم سترلينغ إثر تدخل من قبل ناتشو مونريال لينفذ سيرجيو أغويرو الركلة بنجاح.

واعترض لاعبو آرسنال على هذا القرار كما تلقى الضيوف الهدف الثالث إثر تمريرة من ديفيد سيلفا التي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه بدا متسللًا.

وأضاف فينغر:”لا أريد أن أبتعد عن الحديث عن قوة مانشستر سيتي، لكن الهدف الثالث جاء عندما كانت النتيجة 2/1 ليحسم المنافس المباراة، وهذا يحدث للعام الثاني على التوالي هنا حيث تلقينا هدفين من تسلل العام الماضي ثم هذا العام”.

ويرى المدرب الفرنسي أن فريقه صنع عدة فرص، وكان ندًا خلال المباراة حتى الهدف الثالث المثير للجدل.

وتابع:”شعرت أنها مباراة متكافئة بين فريقين قويين، ومانشستر سيتي متألق لكن سنحت لنا عدة فرص خطيرة مرة أخرى وفي المجمل فإن الحكم اتخذ قرارًا مثيرًا باحتساب ركلة جزاء إضافة لهدف من تسلل، واعتدنا على ذلك عندما نحضر إلى هنا”.

“لكن الأمر لا يمكن قبوله بعد الآن”.

من جهته أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعادته بفوز فريقه الثمين 3/1 على ضيفه أرسنال، مؤكدًا أن فريقه استحق الحصول على النقاط الثلاث.

وقال غوارديول، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “كنا نستحق الفوز اليوم. كنا نشعر بالإجهاد الشديد بعدما لعبنا أمام نابولي الإيطالي في دوري الأبطال ثم أمام آرسنال، الذي دائمًا ما تتسم مبارياتنا معه بالصعوبة في ظل قدرة لاعبيه على قلب المعطيات”.

أضاف مدرب مانشستر سيتي “إننا نحلق الآن في الصدارة، بفارق 12 نقطة أمام آرسنال وليفربول و8 نقاط أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام، إنه فارق ضخم إذا ما نظرنا أننا مازلنا في شهر نوفمبر”.