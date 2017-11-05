مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. موراتا يمنح البلوز التقدم برأسية رائعة (فيديو)

منح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا فريقه تشيلسي التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرسل الإسباني سيزار ازبيليكويتا تمريرة عرضية متقنة إلى مواطنه موراتا الذي سددها برأسه قوية على مرمى مواطنه الآخر دافيد دي خيا ليعلن تقدم تشيلسي 1/0 في الدقيقة 55.

يشار إلى أن تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، مقابل 23 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز الثالث.

وهذا هو الهدف السابع لموراتا في 14 مباراة في جميع البطولات مع تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضي.