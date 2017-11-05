مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.. هدف أول “ملغي” للبلوز (فيديو)

ألغى حكم مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، المقامة ضمن الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي، هدفًا لـ”البلوز” بداعي الاحتكاك مع مدافع مانشستر.

وأحرز موراتا مهاجم تشيلسي هدفًا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، إلا أن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي العنف.

Morata this, Lukaku that STFU!! Ladies and gentlemen, I present you Phil Jones pic.twitter.com/lHBkBVppNL — Hazardinho (@Hazard_Daily) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة مشوار المنافسة مع مانشستر سيتي على الصدارة خاصة أن الريد ديفلز يحتلون المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن السيتي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وتلقى البلوز 3 هزائم في 10 جولات؛ وهو معدل سيئ بالنسبة لكتيبة كونتي التي عانت أخيرًا من غيابات مؤثرة.