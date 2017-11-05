مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.. هل أحرز “السيتي” هدف من تسلل؟ (فيديو وصورة)

أحرز اللاعب غابرييال خيسوس الهدف الثالث لمانشستر لسيتي في شباك آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، أثبتت الإعادة التليفزيونية أنه تلقى تمريرة من وضع تسلل.

وتوقف لاعبو آرسنال على أمل إطلاق حكم المباراة صافرته كون اللاعب في وضعية تسلل، إلا أن الحكم أمر باستئناف اللعب.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب بالدوري الإنجليزي بـ 28 نقطة، مقابل 19 لآرسنال في المركز الخامس.

ولم يحقق آرسنال الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي منذ تدريب بيب غوارديولا، حيث فاز مانشستر سيتي 2/1 في الذهاب الموسم الماضي، ثم تعادلا 2/2، لكن آرسنال فاز 2/1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي