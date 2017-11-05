مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.. لاكازيت يقلّص النتيجة للغانرز (فيديو)

قلّص المهاجم الفرنسي نتيجة مباراة فريقه آرسنال في مباراته ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى لاكازيت تمريرة متقنة من آرون رامزي في الدقيقة 65 ليسدد كرة قوية على مرمى الحارس إيدرسون، ويقلّص النتيجة من 2/0 إلى 2/1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين عن طريق كيفن دي بروين وسيرجيو أغويرو.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب بالدوري الإنجليزي بـ 28 نقطة، مقابل 19 لآرسنال في المركز الخامس.

ولم يحقق آرسنال الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي منذ تدريب بيب غوارديولا، حيث فاز مانشستر سيتي 2/1 في الذهاب الموسم الماضي، ثم تعادلا 2/2، لكن آرسنال فاز 2/1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن غابرييل جيسوس أعاد الفارق إلى هدفين بعد أن سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 74.