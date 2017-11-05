مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.. دي بروين يتلاعب بمدافعي الغانرز ويسجل الهدف الأول (فيديو)

سجل النجم البلجيكي كيفين دي بروي الهدف الأول لفريقه مانشستر سيتي على آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى اللاعب المتألق تمريرة من فرناندينيو على حدود منطقة العمليات في الدقيقة 18، ليتقدم ثم يسدد كرة في مرمى الحارس بيتر تشيك، وسط تكتل دفاعي غير مفيد لمدافعي آرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب بالدوري الإنجليزي بـ 28 نقطة، مقابل 19 لآرسنال في المركز الخامس.

ولم يحقق آرسنال الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي منذ تدريب بيب غوارديولا، حيث فاز مانشستر سيتي 2/1 في الذهاب الموسم الماضي، ثم تعادلا 2/2، لكن آرسنال فاز 2/1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.