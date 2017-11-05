خطأ كوميدي من جو هارت خلال الإحماء قبل رباعية ليفربول في شباكه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصفوه بالكوميدي لحارس مرمى وست هام الإنجليزي جو هارت، خلال عملية الإحماء قبل ملاقاة ليفربول، أمس السبت، في إطار مواجهة الفريقين، التي حسمها ليفربول بنتيجة 4-2.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة “صن”، فإن لاعبي ليفربول يحبون اللعب ضد الحارس جو هارت، لأن لاعبيه يسجلون في شباك هذا الحارس بسهولة، وأحياناً يصبح هارت مفيداً للريدز أكثر من حارس مرماهم.

وأكثر نادٍ سجل أهدافاً في مرمى هارت في الدوري الإنجليزي هو ليفربول.

ولكن فريق يورغن كلوب سجل أربعة أهداف بالأمس في مرمى هارت، حيث بدأت الحفلة مبكراً، حيث ارتكب هارت هفوة كوميدية أثناء الإحماء قبل المباراة، جعلت متابعي الحارس على مواقع التواصل الاجتماعي يندهشون من مستوى حارس المرمى المخضرم.

ويلعب جو هارت، مع وست هام، على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي.