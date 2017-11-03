لوكاكو يرفض الانتقادات ويستعد لمواجهة تشيلسي

يعتقد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أنه من السابق لآوانه إصدار حكم على مستوى أدائه قائلًا إنه لا تزال أمامه فرصة كافية لتنمية قدراته ومهاراته بينما يستعد للعودة لناديه السابق تشيلسي حامل اللقب خلال المواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وقدّم لوكاكو (24 عامًا) بداية رائعة مع مانشستر يونايتد الذي انضم إليه قادمًا من إيفرتون في بداية الموسم الحالي عندما سجل 11 هدفًا في أول 10 مباريات شارك فيها في كل المسابقات قبل أن يتوقف عن التهديف في 6 مباريات.

وهذا ما دفع جوزيه مورينيو مدرب الفريق إلى الدفاع عن لوكاكو مرتين خلال الأسبوع الماضي قائلًا إن المهاجم البلجيكي لاعب مهم ومستمر في تشكيلة الفريق الأساسية.

وقال لوكاكو لشبكة “سكاي” الرياضية: “أعتقد أن كثيرًا من الناس يرون أنني انتهيت”.

“عمري 24 عامًا.. لا يمكن أن يحكم علي أحد بأنني انتهيت.. أمامي فرصة خلال العام للتحسن.. والتقدم.. والتطور”.

وبالرغم من أن لوكاكو لم يسجل أهدافا بنفسه فإنه منح زملاءه تمريرات حاسمة بما فيها التمريرة التي سجل منها أنطوني مارسيال هدف الفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز وهو ما يقول عنه لوكاكو إنه جزء من دور سيستمر في العمل على تطويره واستمراره.

وأضاف قائلا “أعرف أنني موهوب في أشياء كثيرة..أستطيع فعل الكثير.. أستطيع أن أسجل أهدافًا بقدمي اليسرى.. أو اليمنى.. أو بالرأس.. لكنني أريد أن أكون صانعًا للفرص.. أريد أن أصنع المزيد من الفرص لزملائي”.

“أريد أن أؤكد أن الفريق يمكنه الاعتماد علي في الأوقات الصعبة.. أنا في أفضل مكان وفي أفضل مرحلة عمرية..أريد أن أحقق الفوز وأن أنتقل إلى مستوى جديد في مسيرتي الرياضية”.

ويطمح مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط، للفوز على مضيفه تشيلسي صاحب المركز الرابع ليكون أول انتصار له في الدوري الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج منذ 2012.