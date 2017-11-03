دي بروين سعيد بالعمل تحت قيادة بيب غوارديولا

عبّر كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن سعادته بالعمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مقدرًا دوره الملموس في تحسن مستواه.

وسجل اللاعب الدولي البلجيكي 7 أهداف وقدّم 9 تمريرات حاسمة في 2015 ولكن منذ وصول غوارديولا في يوليو من العام الماضي تزايد تأثير دي بروين (26 عامًا) بصورة لافتة إذ ساهم في صنع 21 هدفًا في 36 مباراة في الموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي أهدى دي بروين زملاءه 9 تمريرات حاسمة وسجل هدفين في 16 مباراة في كل المسابقات وأشاد لاعب الوسط المهاجم بجهود مدربه وبالصفقات الناجحة التي عقدها مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه.

وصرح دي بروين لشبكة “سكاي” الرياضية “منذ وصول بيب إلى النادي.. هو يلعب بطريقة أحبها.. وهذا يسهل عليّ الأمور”.

“أحب هذا النادي.. إنها البيئة المثلى.. منذ أن قدمت إلى هنا أتمتع بالكثير من الثقة.. أعجبني المشروع الذي يعمل عليه النادي منذ اللحظة الأولى لوصولي”.

وأضاف قائلا “كان هناك فريق أكبر سنًا (عندما وصلت).. عقدوا الكثير من الصفقات واستقدموا عددًا كبيرًا من اللاعبين الشبان.. يعملون على البناء من أجل المستقبل.. أنا فعلًا سعيد هنا وأريد أن أستمر لفترة طويلة”.

وساهم دي بروين مع سيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس بدور فعّال في البداية القوية لمانشستر سيتي هذا الموسم إذ ينفرد فريق غوارديولا بصدارة الترتيب متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه إضافة إلى تأهله مبكرًا لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي، إذ لم يهزم في أي مباراة في الدوري، بعد غدٍ الأحد آرسنال صاحب المركز الخامس. ودعا دي بروين فريقه إلى استغلال الفرصة لتوسيع الفارق في الصدارة والضغط على منافسيه في الوقت الذي يلتقي فيه مانشستر سيتي وحامل اللقب تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال دي بروين إن “هذه مرحلة مهمة جدًا.. نواجه آرسنال بينما يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي.. يمكن أن تحدث أمور كثيرة مجددًا”.