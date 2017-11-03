لاعب إيفرتون يغادر المستشفى عقب إصابة مرعبة

غادر المدافع كوكو مارتينا لاعب إيفرتون الإنجليزي مستشفى مدينة ليون وعاد رفقة بعثة الفريق لإنجلترا، بعد ساعات من الهلع مست الفريق الإنجليزي وزملاءه في الملعب بعد سقوطه الخطير خلال كرة هوائية مشتركة مع لاعب أولمبيك ليون الفرنسي ماكسويل كورنيت.

وحاول اللاعب الفرنسي الاطمئنان على منافسه فوجده لا يتحرك مما دفعه لطلب التدخل العاجل وتوقف اللقاء لمدة 7 دقائق، حيث تدخل الطاقم الطبي للفريقين وللملعب ونقل كوكو مارتينا للمستشفى وهو يحمل واقيا على عنقه.

وبحسب المدرب المؤقت للفريق الإنجليزي فإن اللاعب أكد أنه لم يعد يحس بقدميه خلال لحظات من سقوطه، لكن الأطباء قالوا إن الإصابة كانت في العنق فقط وإن اللاعب استعاد وعيه تدريجيًا.

ويلعب كوكو مارتينا لمنتخب كوراساو المغمور ويحمل الجنسية الهولندية أيضًا لأنه من مواليد هولندا.