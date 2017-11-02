خيسي رودريغيز يقص شعره تعاطفًا مع طفله المريض (صور)

أقدم الإسباني خيسي رودريغيز، مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي وريال مدريد السابق، على حلق شعره بشكل معين في إطار مساندته لابنه المريض.

وكتب خيسي حرف N على رأسه، وهو الحرف الأول من اسم ابنه نيان الذي يرقد حاليًا في المستشفى، وتجلس إلى جواره أورا رويز والدته وعارضة الأزياء الشهيرة وصديقة خيسي.

ولد نيان في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة ، حيث يسافر خيسي بشكل منتظم إلى إسبانيا لرؤية نجله الذي يجلس في أحد المستشفيات هناك، حيث إن نيان هو طفله الأول من صديقته أورا رويز والثالث له.

ويعاني نيان من مشاكل معقدة بسبب ولادته قبل موعده، لذلك وجد والده مهاجم باريس سان جيرمان السابق أن كتابة أول حرف من اسمه على شعره أبسط مساندة لنجله الحبيب.

وسبق أن أشار المهاجم البالغ عمره 24 عامًا إلى معاناة ابنه، حيث كتب باللغة الإسبانية عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقه على صورة له وهو يحمل نيان: “إذا كان العالم يعتقد أنك لست جيدًا بما يكفي للحياة فيه فهذا كذب. أنت أفضل ما حدث لي. كل يوم أتعلم من قوتك ورغبتك في الحياة”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي وسأسجل الكثير من الأهداف وكل ما يمكنني فعله حتى أكون إلى جوارك. شكرًا لأورا رويز لكونك شجاعة. أحبك كثيرًا؛ فأنتِ دائمًا في قلبي مهما حدث”.