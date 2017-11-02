غوارديولا: أغويرو أصبح أسطورة مانشستر سيتي

وصف الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبه الأرجنتيني سيرخيو أغويور بالأسطورة، وذلك بعدما أعاد اللاعب كتابة التاريخ في النادي.

واستطاع أغويرو أن يسجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على نابولي 4 / 2 أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من المجموعة السادي بدوري أبطال أوروبا.

وكان هذا الهدف رقم 178 للاعب الأرجنتيني في مسيرته مع مانشستر سيتي ليحطم الرقم القياسي السابق المكتوب باسم إيريك بروك والذي سجل 177 هدفا.

وقال غوارديولا :”عندما يحقق شخص واحد ما حققه أغويرو إذا أهنئه تهنئة كبيرة. إنه رقم قياسي كبير له. إنه أسطورة للنادي وتاريخه. يتعين عليه الاستمتاع به ويجب على الجميع أن يفتخر به”.

كان الهدف الذي أحرزه أغويرو في الدقيقة 69 حاسما خاصة وأنه كسر حاجز التعادل 2/2 ودفع بتشيلسي للتأهل للادوار الاقصائية للموسم الخامس على التوالي.

وقال أغويرو للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت :” سعيد للغاية بهذه اللحظة. ولكنني أكثر سعادة بتحقيق الفوز والتأهل. أفكر كل مباراة أن أبذل أقصى ما في وسعي. عندما أفشل في تسجيل الأهداف أتقبل الأمر لأن المهم هو تحقيق الفوز”.

احتاج أغويرو إلى 264 مباراة لتحطيم الرقم الذي حققه بروك في 494 مباراة خلال الفترة من 1928 حتى 1940.

وانضم أغويرو /29 عاما/ لصفوف مانشستر سيتي قادما من أتلتيكو في 2011 وأثر في الفريق بشدة في مباراته الأولى حيث سجل هدفين.

واستطاع ان يسجل 30 هدفا في هذا الموسم، وكان آخر هدف في هذا الموسم هو الأشهر حيث جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أمام كوينز بارك رينغرز في الجولة الأخيرة من الدوري وهو الهدف الذي اهدى مانشستر سيتي لقب الدوري بعد غياب دام 44 عاما.

وبعد معدل أكثر من 30 هدفا في أول ستة مواسم له مع مانشستر سيتي، واصل أغويرو أداءه الجيد هذا الموسم مسجلا تسعة أهداف في 11 مباراة.

وقال آلان شيرير، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي برصيد 260 هدفا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) :” إنه مهاجم من طراز فريد ولكن جزءا ما يجعله مميزا هو تماسكه. إنه يسجل بمعدل مذهل لمانشستر سيتي لأكثر من ستة مواسم حتى الآن، ليس فقط في موسمين او ثلاثة”.

وأضاف :” لا يوجد شك أن أغويرو واحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نشأته. احصائية تسجيله للأهداف – 129 هدفا في 188 مباراة –تخبرك كم هو جيد”.

وحطم أغويرو الرقم القياسي في ملعب سان باولو وهو الملعب نفسه الذي شهد تتويج دييغو مارادونا، والد زوجته السابقة، بلقبين للدوري الإيطالي مع نابولي.

وبعد ذلك قال المهاجم الأرجنتيني إن لديه هدية لنجله بنجامين /8 سنوات/ للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية.

وقال أغويرو :”هذا القميص لنجلي. لقد كتب لي وقال: عندما تسجل أرسل إلى القميص”.

وأضاف :”سأعود بالقميص لأعطيه لنجلي. اتصلت بي عائلتي من الأرجنتين، كانوا يشاهدونني”.