آرسنال وميلان يحلمان بالتأهل.. وإيفرتون يواجه شبح الخروج المبكر من الدوري الأوروبي

يتطلع آرسنال الإنجليزي، وميلان الإيطالي، وعدد من الفرق، إلى حسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي، من خلال مباريات الجولة الرابعة في دور المجموعات، والتي تقام غدًا الخميس، فيما يواجه إيفرتون الإنجليزي، وكولون الألماني، وأتلتيك بلباو الإسباني، خطر الخروج المبكر.

ويستضيف آرسنال فريق ريد ستار بلغراد الصربي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي يتصدرها آرسنال، برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يحتل ريد ستار وباتي بوريسوف البيلاروسي المركزين الثاني والثالث برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويتذيل كولون المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويحتاج آرسنال للفوز في مباراة الغد للتأهل إلى الدور الـ32 بغض النظر عن نتائج باقي فرق المجموعة، وقد يصبح التعادل كافيًا للمدفعجية بشرط عدم فوز باتي بوريسوف على مضيفه كولون في المباراة الأخرى بالمجموعة.

كما يحتاج ميلان الإيطالي، إلى الفوز فقط على مضيفه آيك أثينا اليوناني غدًا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للعبور إلى الدور الـ32 في البطولة.

ويتصدر ميلان المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين أمام آيك، فيما يحتل رييكا الكرواتي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لأوستريا فيينا النمساوي؛ الذي يحل ضيفًا على رييكا غدًا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

كما يستطيع فريقا لاتسيو وأتالانتا الإيطاليان، وكل من دينامو كييف الأوكراني، ولودوجوريتس رازغراد البلغاري، وستيوا بوخارست الروماني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، وأوسترسوند السويدي، وزوريا لوهانسك الأوكراني، ونيس الفرنسي، وزينيت سان بطرسبرغ العبور إلى دور الـ32 من خلال مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، يواجه كولون وهيرتا برلين الألمانيان خطر الخروج المبكر من البطولة عبر مباريات هذه الجولة وهو ما ينطبق -أيضا- على إيفرتون الإنجليزي.

وحقق كل من آرسنال، ولاتسيو، وستيوا بوخارست، وزينيت، الفوز في المباريات الثلاث التي خاضوها في هذا الدور حتى الآن.

وكان آرسنال انتزع فوزا ثمينًا ومتأخرًا على ريد ستار في عقر داره، بالهدف الذي سجله الفرنسي أوليفيه جيرو قبل نهاية لقاء الذهاب بين الفريقين قبل أسبوعين.

وإذا حقق الفريق الفوز على ريد ستار غدًا في العاصمة البريطانية لندن، سيضمن التأهل لدور الـ32 كما سينال اللاعبون دفعة معنوية كبيرة ومهمة، قبل مباراة الفريق الصعبة والمهمة للغاية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

ويأمل إيفرتون في انتفاضة قوية بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال المباريات الثلاث التي خاضها بالمجموعة الخامسة حتى الآن، إذ يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، وبفارق نقطة واحدة خلف أبولون ليماسول القبرصي، فيما يتصدر أتالانتا المجموعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن ليون الفرنسي.

ويحل إيفرتون ضيفًا على ليون غدًا، في مباراة لن يكون أمامه فيها سوى تحقيق الفوز؛ لأن الخسارة قد تطيح بإيفرتون من البطولة مبكرًا؛ إذا تجنب أتالانتا الخسارة أمام مضيفه ليماسول في مباراة أخرى غدا بالمجموعة نفسها.

ويخوض إيفرتون المباراة وسط أجواء صعبة، إذ فشل الفريق في تحقيق أي فوز على مدار آخر سبع مباريات خاضها؛ ما أدى لإقالة مديره الفني الهولندي رونالد كومان.

وقال ديفيد أونسورث، المدرب المؤقت للفريق، بعد الهزيمة صفر/ 2 أمام ليستر سيتي يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، إن الوقت حان ليستعيد إيفرتون اتزانه وانتصاراته.

ويواجه كولون وهيرتا برلين موقفًا مماثلا، فيما لا يزال هوفنهايم هو الوحيد الذي فاز بمباراة واحدة من بين المباريات التسع التي خاضتها هذه الفرق الألمانية في دور المجموعات حتى الآن.

وإذا خسر كولون أمام باتي بورسيوف، سيودع البطولة مباشرة وهو ما ينطبق على هيرتا برلين إذا خسر أمام ضيفه لوهانسك ضمن مباريات المجموعة العاشرة ولم يخسر أتلتيك بلباو الإسباني أمام أوسترسوند مفاجأة هذه المجموعة.

ويتصدر أوسترسوند المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام لوهانسك، فيما يحتل بلباو المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي هيرتا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويواجه فياريال خطر الخروج إذا خسر أمام أوسترسوند وفاز لوهانسك على مضيفه هيرتا.

وحقق هوفنهايم فوزه الوحيد في المجموعة الثالثة على حساب باشاك شهير التركي الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل ثلاث نقاط لهوفنهايم وست نقاط لسبورتنغ براغا وسبع نقاط لفريق لودوجوريتس رازغراد.

ويأمل هوفنهايم في إحراز ثلاث نقاط جديدة عندما يحل ضيفا على الفريق التركي غدا، فيما يلتقي رازغراد مع براغا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويحل فياريال الإسباني ضيفا على سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي يتصدرها الفريقان برصيد خمس نقاط لكل منهما مقابل أربع نقاط لفريق أستانا من كازاخستان والذي يحل ضيفا على ماكابي تل أبيب الإسرائيلي (نقطة واحدة) في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويستطيع ريال سوسييداد الإسباني قطع خطوة كبيرة ومهمة على طريق التأهل لدور الـ32 من خلال الفوز على ضيفه فاردار المقدوني ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة التي يتصدرها زينيت برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط لسوسييداد وثلاث نقاط لروزنبرغ النرويجي فيما يقبع فاردار في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يحل زينيت ضيفًا على روزنبرغ في مباراة قد تحسم تأهل زينيت للدور الآتي.

ويكفي لاتسيو التعادل مع ضيفه نيس الفرنسي في المجموعة الحادية عشرة للتأهل إلى دور الـ32.

ويتصدر لاتسيو المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يحل نيس في المركز الثاني برصيد ست نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من فيتيس آرنهيم الهولندي وزولت وارجم البلجيكي اللذين يلتقيان في المباراة الأخرى بالمجموعة غدًا.

ويفتقد لاتسيو في هذه المباراة جهود نجمه المتألق شيرو إيموبيلي هداف الفريق للإصابة.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلتقي يونج بويز السويسري مع دينامو كييف الأوكراني وبارتيزان بلغراد الصربي مع سكينديربيو الألباني في المجموعة الثانية ولوكوموتيف موسكو الروسي مع شيريف تيراسبول المولدوفي وكوبنهاغن الدنماركي مع زلين التشيكي في المجموعة السادسة.

كما يلتقي ستيوا بوخارست مع هبوعيل بئر السبع، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع لوغانو السويسري في المجموعة السابعة، وريد بول سالزبورغ النمساوي، مع كونيا سبور التركي، وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، مع مارسيليا الفرنسي في المجموعة التاسعة.