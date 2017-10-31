مدافع ليفربول يتلقى تهديدات بقتل عائلته بعد الهزيمة أمام توتنهام

أدان الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، التهديدات التي وصلته عبر الإنترنت، والتي تتعلق بقتل أفراد من عائلته.

ونشر لوفرين في حسابه على شبكة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي رسالة وصلته عبر محادثة خاصة تتضمن تهديدًا من المرسِل بقتل أفراد عائلته.

وقال اللاعب الكرواتي: “لا يمكنني أن أتجاهل تهديد عائلتي، لا يمكنني قبول ذلك”.

Dejan Lovren on Instagram this morning. Disgusting from our "fans". #LFC pic.twitter.com/PiO84riFaz — AnfieldVerse (@AnfieldVerse) October 31, 2017

وساهم لوفرين في الهزيمة الكبيرة لفريقه ليفربول أمام توتنهام 1 /4 في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث يتحمل المسؤولية عن أول هدفين في شباك فريقه، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 31 دقيقة فقط.

وشارك لوفرين في 121 مباراة مع ليفربول على مستوى جميع المسابقات منذ قدومه من صفوف ساوثهامبتون في 2014، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.