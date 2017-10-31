جيرو مهاجم آرسنال: الرقص ساعدني على تنفيذ “ركلة العقرب” (فيديو)

كشف الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم آرسنال الإنجليزي، عن أنه تلقى دروسًا في الرقص ساعدته على تسديد ركلة “العقرب” في مرمى كريستال بالاس، التي منحته جائزة أفضل هدف في 2017.

وتوج مهاجم المدفعجية بجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العام الحالي، بعد هدفه في مرمى بالاس في الأول من يناير/كانون الأول الماضي، والتي منحها له الاتحاد الدولي (الفيفا) في حفله الأسبوع الماضي في لندن.

وقال الدولي الفرنسي، البالغ عمره 31 عامًا، إن تعلمه الرقص في الجامعة ساهم بنجاحه في تسجيل الهدف، مضيفًا في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي: “تعلمت الرقص المعاصر في الجامعة أثناء الاستعداد للحصول على شهادتي كمدرب رياضي”.

وأضاف: “كان الرقص جزءًا من برنامج التعلم.. الرقص كان غريبًا حقًا، ولم أكن مرتاحًا في أدائه.. ركلة العقرب كانت جزءًا من تدريبات روتينية مع مدرب الرقص في ذلك الوقت”.

ويأمل جيرو أن يقود فريقه اللندني للفوز على رد ستار بلغراد في الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، سواء عبر تسجيل هدف من ركلة العقرب أو غيرها.

وسجل جيرو هدفًا رائعًا في مباراة الذهاب في بلغراد وسط أجواء حماسية في صربيا، قبل نحو أسبوعين، وسيستضيف آرسنال الفريق الصربي في ملعب الإمارات، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة.