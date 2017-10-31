سيميوني يثق في قدرة أتلتيكو مدريد على تعديل مساره في دوري أبطال أوروبا

طالب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، لاعبيه بإظهار “تمردهم” من أجل تعديل موقفهم الحالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الشيء الذي لن يحدث إلا بفوزهم ،اليوم الثلاثاء، على كارباخ الأذربيجاني.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن تصوره الشخصي عن مباراة اليوم، حيث قال: “إنها لحظة مرتقبة ورائعة يمكننا أن نرى خلالها تمرد فريق ينافس من أجل أن يثبت أنه واحد من بين أفضل الفرق، نحن أمام فرصة رائعة”.

وحصد أتلتيكو مدريد نقطتين في ثلاث مراحل لعبها في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي تسبب في تأزم موقفه كثيرًا في هذه البطولة، وكان تعادله قبل أسبوعين على ملعب كارباخ سببًا إضافيًا لتفاقم أزمته.

وأضاف سيميوني قائلًا: “لا أرى مباراة باكو لأنها مرت، هذه المباراة (اليوم) أنظر إليها بعين التفاؤل مثل أي مدرب ينظر إلى مباراة في كرة القدم مثل هذه”.

وتابع: “تروق لي هذه اللحظة، أثق في اللاعبين، إذا لعبنا بنفس أداء المباراة الأخيرة (أمام فياريال التي انتهت بالتعادل 1 / 1) فإن الأمور ستسير على ما يرام وستتحسن الأوضاع”.

وأكد سيميوني أنه ينظر إلى الانتقادات الموجهة لطريقة عمله على إنها أمر طبيعي، وقال: “المدرب هو المسؤول الأكبر عما يحدث، لا أتنصل من المسؤولية، أصب تركيزي في جعل اللاعبين أكثر قدرة على المنافسة، وأن يكونوا من بين الأفضل في إسبانيا وأوروبا”.