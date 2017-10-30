هل تشهد مباراة تشيلسي وروما عودة نغولو كانتي؟.. كونتي يجيب

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه يأمل أن يكون بوسعه إشراك لاعب الوسط نغولو كانتي أمام روما في دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

وأصيب كانتي في عضلات الفخذ الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في وقت سابق هذا الشهر وغاب عن آخر خمس مباريات لتشيلسي، بما في ذلك التعادل 3-3 مع روما في لندن قبل 11 يوما.

ويتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط ، ويستطيع ضمان التأهل لدور الستة عشر إذا انتصر في العاصمة الإيطالية، لكن كونتي قال إنه “لن يخاطر بإشراك كانتي إذا لم يكن اللاعب الفرنسي المؤثر لائقا تماما”.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: “كانتي قد يكون جاهزا.. أعرف جيدا أهمية هذا اللاعب. أود التأكد من جاهزيته. أريده معنا في هذه المباراة، لكني لا أفضل هذا النوع من المخاطرة. إذا كان جاهزا فسيشارك”.

وجاء تعادل تشيلسي مع روما باستاد ستامفورد بريدج، بعد أن تركته هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعيدا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، متصدر الترتيب.

واستعاد تشيلسي توازنه بالفوز بعد ذلك في الدوري على واتفورد وبورنموث، إضافة لتغلبه على إيفرتون في كأس رابطة الأندية، وهي نتائج اعترف كونتي بأنها أعطت لاعبيه دفعة معنوية ضرورية.

وأضاف: “كان هذا الفوز جيدا (1-صفر على بورنموث يوم السبت) من أجل الثقة.. انتصار جيد، قبل مباراة صعبة أخرى ضد روما في دوري الأبطال”.

وتابع: “الفوز كان في غاية الأهمية؛ ليعطي استمرارية لفوزنا على واتفورد وايفرتون (في كأس رابطة الأندية) والآن نستعد بأفضل طريقة ممكنة لروما”.

ومن المتوقع أن يبدأ ألفارو موراتا المباراة في التشكيلة الأساسية غدا الثلاثاء، رغم أنه لم يسجل في أربع مباريات منذ عودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية؛ مني بها في الهزيمة أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي.

لكن كونتي يثق أن المهاجم الإسباني سيضيف المزيد في الوقت المناسب، إلى حصيلته البالغة سبعة أهداف.

وشدد: “أنا سعيد بالتزامه ورغبته في القتال.. بالطبع يستطيع أن يؤدي بشكل أفضل.. لكن لا يجب أن ننسى أن موراتا يتعافى من مشكلة في العضلات.

“عندما تواجه هذه النوعية من الإصابات تكون بحاجة لبعض الوقت للعودة في أفضل حالة بدنية”.