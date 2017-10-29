ليستر سيتي يُسقط إيفرتون.. كيف أصبح مركزاهما في ترتيب الدوري الإنجليزي؟

جاءت بداية كلود بويل المدرب الجديد لليستر سيتي موفقة عقب فوز فريقه 2/0 على ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 18 بعد أن سدد جيمي فاردي الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من رياض محرز من الناحية اليمنى. وضاعف الفريق تقدمه بعدها بنحو 11 دقيقة بعد أن اندفع غونغو كيني مدافع إيفرتون ليسكن الكرة بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من ديماراي غراي.

وزادت تلك النتيجة من أسبوع مأساوي بالنسبة لإيفرتون الذي يتولّى ديفيد إنسورث تدريبه بشكل مؤقت عقب إقالة رونالد كومان يوم الإثنين الماضي.

وظل إيفرتون في المركز الثامن عشر في الترتيب بعد أن خسر 6 من بين 10 مباريات خاضها هذا الموسم، بينما تقدم ليستر للمركز الحادي عشر.