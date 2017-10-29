ليفربول يضغط على كلوب للتخلي عن فيليب كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن إدارة ليفربول تضغط على مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب للسماح برحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة.

ورفضت إدارة ليفربول 3 عروض من برشلونة للتعاقد مع كوتينيو الصيف الماضي، لكن يبدو أن الإدارة غير قادرة على مواجهة رغبة كوتينيو في اللعب لبرشلونة، وتتجه لإقناع كلوب برحيله.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن إدارة ليفربول وعدت كلوب بالتعاقد مع لاعبين بما يوازي الأموال التي سيحصل عليه الفريق من بيع كوتينينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول وافق على بيع كوتينيو إلى برشلونة مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، وفي حال إتمام الصفقة، فإنّ كلوب سيحصل على هذا المبلغ بالكامل لجلب صفقات جديدة.

ويتعرض كلوب لانتقادات شديدة في ليفربول بعد تراجع النتائج وتدهور المستوى الدفاعي منذ بداية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن فيرجيل فان ديك مدافع ساوثهامبتون سيكون أول تعاقدات الريدز بعد بيع كوتينيو، وهو الذي كان هدفًا لكلوب الموسم الماضي.

وكان كوتينيو (25 عامًا) وقّع عقدًا جديدًا مع ليفربول حتى صيف 2022 في يناير الماضي، ويمتد حتى 2022، بحيث يجعله أعلى اللاعبين دخلًا في النادي.

وسجل كوتينيو 14 هدفًا وصنع 9 في 36 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي في جميع البطولات، علمًا أنه انتقل إلى الفريق في يناير 2013 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.