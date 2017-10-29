طرد حارس مرمى في إنجلترا بعد تبوله في الملعب

تم طرد ماكس كروكومبي، حارس فريق سالفورد سيتي، المنافس في دوري الدرجة السادسة لكرة القدم في إنجلترا، خلال انتصار فريقه 2-1 على مضيفه برادفورد بارك أفينيو؛ بسبب تبوله داخل الملعب ،قبل نهاية المباراة ،التي جرت أمس السبت.

وطرد النيوزيلندي كروكومبي البالغ عمره “24 عامًا” قبل النهاية بثلاث دقائق على ملعب هورسفال.

وقال بارك أفينيو، صاحب الملعب، على حسابه في تويتر: “يمكننا التأكيد أن كروكومبي طُرد بسبب تبوله خلال المباراة. نحن لا نمزح”.

واعتذر كروكومبي بعد ذلك عن فعلته، قائلًا: “أريد أن أقدم اعتذاري عن الحادث ،الذي حصل اليوم، كنت في وضعية غير مريحة وارتكبت خطأ أفسد فوزنا المستحق”.

ويشترك لاعبو مانشستر يونايتد السابقون غاري وفيل نيفيل وبول سكولز ونيكي بات ورايان غيغز في ملكية نادي سالفورد.