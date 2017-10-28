مانشستر سيتي يواصل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي المتصدر انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 3-2 على وست بروميتش ألبيون، ليحافظ على تقدمه بخمس نقاط عن أقرب منافسيه، اليوم السبت.

تقدم ليروي ساني بهدف لآرسنال بعد عشر دقائق بتسديدة قوية، ليواصل اللاعب الشاب تألقه هذا الموسم.

وتعادل وست بروميتش سريعًا عن طريق غاي رودريغيز، لكن سيتي استعاد التقدم بواسطة فرناندينيو بتسديدة من خارج المنطقة غيّرت اتجاهها واصطدمت بالقائم ثم دخلت.

وسجل البديل رحيم سترلينغ الهدف الثالث لسيتي، بعدما تابع من مدى قريب تمريرة عرضية من كايل ووكر قرب النهاية، في حين سجل مات فيليبس الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.

وبات رصيد سيتي 28 نقطة من عشر مباريات، وسيلعب في الجولة المقبلة مع آرسنال.