مانشستر يونايتد يسقط توتنهام ليعزز مركزه ثانيا في ترتيب الدوري الإنجليزي

انفرد مانشستر يونايتد بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقلصًا الفارق الذي يفصله عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه توتنهام 1 / صفر، اليوم السبت، في قمة مباريات المرحلة العاشرة.

وتساوى الفريقان في رصيد النقاط قبل القمة في أولد ترافورد، اليوم لكن بفضل هدف اللاعب الفرنسي، رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست بروميتش ألبيون في وقت لاحق اليوم.

وظل التعادل السلبي قائما طوال 80 دقيقة ،حتى نجح المهاجم الفرنسي أنتوني مارتيال في تسجيل هدف الفوز لمانشستر يونايتد بعد عشر دقائق فقط من مشاركته من مقعد البدلاء مكان ماركوس راشفورد.

وجاءت هزيمة توتنهام في غياب نجم هجومه هاري كين، الذي يعاني من إصابة في الساق اليسرى.