مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. تصدٍ رائع من هوغو لوريس (فيديو)

تصدى الحارس الفرنسي “هوغو لوريس” حامي عرين توتنهام هوتسبيرز لتسديدة قوية من ماركوس راشفورد في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة عمليات توتنهام بعد عرقلة على لاعبه الأرميني هنريك مخيتريان، ليسددها راشفورد قوية على يمين الحارس لوريس في الدقيقة 12، لكن الأخير كان يقظًا بالقدر الكافي وأبعدها إلى ركلة ركنية.

ويفتقد توتنهام مهاجمه وهدافه هاري كين للإصابة، في حين يغيب الفرنسي بوب بوغبا والبلجيكي مروان فيلايني عن مانشستر يونايتد للسبب ذاته.

ويملك الفريقان نفس العدد من النقاط وهو 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.