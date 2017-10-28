لماذا صبغ باكايوكو شعره باللون الأزرق؟ (صور)

أوفى الدولي الفرنسي تيميو باكايوكو ،لاعب وسط تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بوعده وصبغ شعره باللون الأزرق بعدما سجل هدفًا لفريقه في البريميرليغ.

ووعد ،لاعب موناكو الفرنسي السابق ،بصبغ شعره باللون الأزرق ،في حال سجل هدفًا بقميص تشيلسي الأزرق في الدوري الممتاز.

لكن من سوء حظ باكايوكو أن هدفه الأول مع الفريق اللندني في الدوري، جاء في الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام كريستال بالاس قبل أسبوعين.

ويستعد تشيلسي للعب على أرض بورنموث في الجولة العاشرة للمسابقة ،اليوم السبت ،ويأمل باكايوكو في أن يسجل ثاني أهدافه مع حامل اللقب في الدوري.

وانتقل باكايوكو البالغ عمره 23 عامًا إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو ،قادمًا من موناكو ،لكنه سجل هدفه الأول في الفوز الكبير 6/0 على قراباغ في دوري أبطال أوروبا في ستامفورد بريدج.

وقال باكايوكو عقب هذه المباراة: “بمجرد أن أسجل هدفًا في الدوري سأغيّر لون شعري إلى الأزرق. أعشق تغيير لون شعري من وقت لآخر. أعتقد أن ذلك يجلب لي الحظ السعيد. منذ مباراة مانشستر سيتي ،وأنا أضع بعض اللون الأبيض في شعري”.