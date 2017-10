إبراهيموفيتش: بإمكاني اللعب مع مانشستر يونايتد قبل رأس السنة

قال زلاتان إبراهيموفيتش إن بإمكانه العودة للعب كرة القدم قبل نهاية العام الجاري، حيث يواصل اللاعب تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة كان تعرض لها.

وسجل إبراهيموفيتش، “36 عامًا”، 28 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، قبل أن ينتهي موسمه في نيسان/أبريل بسبب الإصابة.

ولكن اللاعب السويدي قال إنه يتعافى يومًا بعد يوم، ويمكنه تحقيق تنبؤ مدربه، جوزيه مورينو، بأنه سيلعب قبل نهاية 2017.

وصرح إبراهيموفيتش للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد على الإنترنت: “دعونا نرى إذا كانت العودة ستكون قبل رأس السنة أم لا”.

وأضاف: “أتبع جدولي وأفعل بالضبط ما أنا قادر عليه، متحمس للغاية لأنني أشعر بأنني أقترب أكثر فأكثر”.

Watch #MUTV‘s exclusive interview with @Ibra_official in full now: https://t.co/y3eU5gno2Q pic.twitter.com/oMAf4IFMUr

— Manchester United (@ManUtd) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧