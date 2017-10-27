إبراهيموفيتش: بإمكاني اللعب مع مانشستر يونايتد قبل رأس السنة

قال زلاتان إبراهيموفيتش إن بإمكانه العودة للعب كرة القدم قبل نهاية العام الجاري، حيث يواصل اللاعب تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة كان تعرض لها.

وسجل إبراهيموفيتش، “36 عامًا”، 28 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، قبل أن ينتهي موسمه في نيسان/أبريل بسبب الإصابة.

ولكن اللاعب السويدي قال إنه يتعافى يومًا بعد يوم، ويمكنه تحقيق تنبؤ مدربه، جوزيه مورينو، بأنه سيلعب قبل نهاية 2017.

وصرح إبراهيموفيتش للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد على الإنترنت: “دعونا نرى إذا كانت العودة ستكون قبل رأس السنة أم لا”.

وأضاف: “أتبع جدولي وأفعل بالضبط ما أنا قادر عليه، متحمس للغاية لأنني أشعر بأنني أقترب أكثر فأكثر”.

ووقّع إبراهيموفيتش على عقد مدته عام واحد مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، وقال إنه لن يعود جاهزًا بنسبة مائة بالمئة.

وقال: ” إنها إصابتي الكبرى الأولى وأدرك ما مررت به خلال هذه الأشهر. لا أريد أن أجعل الخمسة أو الستة أشهر تبدو غير مهمة بالتعجل للعب، أعيش اليوم بيومه وعندما أكون جاهزًا سألعب”.

وذكر المهاجم السابق لفرق برشلونة ويوفنتوس وميلان، أنه متلهف للعودة للملعب لمساعدة فريقه، الذي جاءت بدايته قوية هذا الموسم، حيث يتقاسم المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز”.

وأوضح:” هدفي هو إنهاء ما بدأته، بالنسبة لي العودة فقط أن أشم رائحة العشب وأشعر بحرارة الأجواء، سيكون هذا بالنسبة لي النقطة الرئيسية التي ستجعلني أتبدل وأعود كأسد مثلما كنت في السابق”.