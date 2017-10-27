غوارديولا “خائف” من الإشادة بنتائج مانشستر سيتي

يخشى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تكرار ما حدث للفريق الموسم الماضي بعد بداية أخرى ناجحة هذا الموسم عندما سقط العام الماضي وفشل في مواصلة النجاح.

وفاز سيتي بأول ست مباريات بالدوري الموسم الماضي، واعتبره البعض البطل المتوج قبل الأوان قبل أن ينهي المسابقة في المركز الثالث.

وهذا الموسم فاز الفريق بثماني مباريات وتعادل مرة واحدة في أول تسع مباريات ليتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه كما حقق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا إن تجاوز ولفرهامبتون واندرارز المنافس بالدرجة الثانية عبر ركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي يثبت أنه لا توجد ضمانة لأي شيء.

وأضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة وست بروميتش البيون بالدوري غدا السبت “أدركت الثلاثاء الماضي صعوبة الفوز بالمباريات. يجب التحلي بالهدوء والتركيز. نحن في أكتوبر.

“حققنا نتائج جيدة لكننا نتعامل مع مباراة تلو الأخرى. وسنحلل الموقف في نهاية الموسم. نحن نسير بشكل جيد لكن ذلك ما حدث الموسم الماضي”.

وهناك تساؤل أيضا بشأن إمكانية انتهاء الموسم دون خسارة مثلما فعل ارسنال عندما توج بلقب الدوري موسم 2003-2004.

وقال المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ “أجبت عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي السابق. إنها مسألة لن تتحقق”.

وكان غوارديولا متأثرا أكثر بحقيقة أنه في حال عدم خسارة سيتي غدا سيكون قد مر عام للمهاجم البرازيلي غابرييل غيسوس دون خسارة أي مباراة مع النادي أو منتخب بلاده.

وقال غوارديولا “يا له من رقم قياسي مذهل”.

وأبدى المدرب الإسباني سعادته بتقارير تحدثت عن احتمال عودة فينسن كومباني للتدريب خلال أسبوع أو عشرة أيام.

ويحتاج سيرغيو أغويرو إلى هدف آخر غدا ليحطم الرقم القياسي البالغ 177 هدفا في كل المسابقات مع الفريق والذي يتقاسمه حاليا مع إيريك بروك.