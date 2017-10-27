غاريث بيل يحصل على الضوء الأخضر من ريال مدريد للرحيل إلى مانشستر يونايتد

حصل الويلزي غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على الضوء الأخضر، للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام المقبل.

واقترب بيل من الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بناءً على رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية تقريرًا قالت فيه: إن مانشستر يونايتد على استعداد لإطلاق “خطوة مذهلة” للمضي قدمًا للتوقيع مع بيل

وقد حقق نجم توتنهام السابق بيل الكثير من النجاح على أرض الملعب مع ريال مدريد، وحصل على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، لكنه كان يكافح من أجل اللعب بشكل منتظم وعانى عددًا من الإصابات في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى غضب أنصار ريال مدريد.

وكان جوزيه مورينيو قام بعدة محاولات سابقة للتوقيع مع “بيل” البالغ من العمر 28 عامًا، ولكن محاولاته قوبلت بالرفض من جانب رئيس النادي والمهاجم نفسه.

ويخشى مورينيو من إصابات اللاعب المتكررة، إلا أنه لا يمانع من استقدامه إلى “مسرح الأحلام”.