قرعة كأس رابطة المحترفين.. مانشستر سيتي يصطدم بليستر سيتي

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم فريق مانشستر سيتي في مواجهة ليستر سيتي.

وأُجّلت القرعة بسبب مشاكل فنية، بعد أن قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بثها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاءت القرعة متوازنة بعد أن أوقعت تشيلسي مع بورنموث، وآرسنال ضد ويستهام، وبريستول سيتي ضد مانشستر يونايتد.

وستقام مواجهات ربع النهائي يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، وسيخوض الفريق الأول في القرعة المواجهة على ملعبه.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه 3/2 على ساوثهامتون، في حين يحمل ليفربول الرقم القياسي في البطولة بـ 8 ألقاب كان آخرها العام 2012.

وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية إعادة مباراتي مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون وآرسنال ضد نوريتش سيتي، بعد أن أجرى فريقا مانشستر سيتي وآرسنال 4 تبديلات بعد امتداد مبارتيهما إلى الوقت الإضافي، لكن الاتحاد الإنجليزي أكد صحة موقفي الناديين.