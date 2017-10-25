تشيلسي وويستهام يقصيان إيفرتون وتوتنهام ويكملان عقد الثمانية بكأس رابطة المحترفين (فيديو)

أكمل تشيلسي وويستهام عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوز الأول 2 / 1 على إيفرتون والثاني على مضيفه توتنهام 3 / 2 اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

على استاد “ستامفورد بريدج” معقل فريق تشيلسي في العاصمة لندن، سجل أنطونيو روديجر هدف التقدم في الدقيقة، 26 ثم أضاف زميله البرازيلي ويليان الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليعزز تقدم فريقه قبل أن يختتم دومينيك كالفيرت هدف حفظ ماء الوجه لفريق إيفرتون قبل صفارة نهاية اللقاء.

كاس الرابطة | تشيلسي 1 × 0 ايفرتون | هدف اول تشيلسي HD كاملا https://t.co/wUCJYNR8hx — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس الرابطة | تشيلسي 2 × 0 ايفرتون | هدف الثاني تشيلسي HD هدف جميل https://t.co/cggk7DlXHL — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس الرابطة | تشيلسي 2 × 1 ايفرتون | هدف اول ايفرتون HD انتهت https://t.co/2Cij2UhGvE — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى استاد “ويمبلي” الشهير في لندن، قلب ويستهام تأخره بهدفين نظيفين، في الشوط الأول، إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه توتنهام في الشوط الثاني، ليكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما موسى سيسوكو وديلي آلي في الدقيقتين السادسة و37.

وفي الشوط الثاني، رد ويستهام بقوة من خلال ثلاثة أهداف في غضون ربع ساعة وأحرزها الغاني أندريه آيو في الدقيقتين 55 و60 وأنجيلو أوجبونا في الدقيقة 70 .

كاس الرابطة | توتنهام 1 × 0 ويستهام | هدف اول توتنهام HD كاملا https://t.co/RWzGT191ZL — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس الرابطة | توتنهام 2 × 0 ويستهام | هدف الثاني توتنهام من بداية الهجمة هدف رائع دالي الي HD https://t.co/C6srt3fa7i — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس الرابطة | توتنهام 2 × 1 ويستهام | هدف اول ويستهام HD https://t.co/V2ip6yXx8V — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس الرابطة | توتنهام 2 × 2 ويستهام | هدف التعادل ويستهام HD https://t.co/n3JNYEiVDn — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧