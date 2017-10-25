لهذه الأسباب.. كومان تنتظره مهمة أصعب من تدريب إيفرتون

لن يظل رونالد كومان لفترة طويلة دون وظيفة عقب إقالته من تدريب إيفرتون الإنجليزي حيث بات قريبا من تدريب منتخب بلاده هولندا.

ووضع ديك أدفوكات المدير الفني الحالي كومان كأفضل المرشحين لخلافته في تدريب بطل أوروبا 1988.

وقرر إيفرتون إقالة كومان يوم الإثنين الماضي بعد أن تراجع الفريق لمنطقة الهبوط عقب الهزيمة على أرضه 5-2 أمام آرسنال يوم الأحد الماضي.

وتولى كومان المسؤولية قبل 16 شهرا وأنفق بسخاء لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الأخيرة لكن إيفرتون فاز مع ذلك مرتين فقط من أول تسع مباريات في الدوري في أسوأ بداية له لموسم منذ 2005-2006.

ومن المقرر أن يترك أدفوكات منصبه بعد مواجهة اسكتلندا ورومانيا وديا الشهر المقبل، وقال المدرب البالغ عمره 70 عاما إنه سيحث الاتحاد على التعاقد مع المدير الفني السابق لساوثامبتون وإيفرتون.

وسبق لكومان (54 عاما) العمل مساعد مدرب لمنتخب هولندا وبرشلونة وكذلك سبق له تدريب الأندية الثلاثة الكبرى في هولندا (أياكس وأيندهوفن وفينوورد) وكذلك بنفيكا وفالنسيا.

وقال ادفوكات: “لقد قلت دائما أنه إذا أصبح شخص مثل كومان متاحا يجب أن يتعاقد معه الاتحاد. لقد لعب ودرب العديد من الأندية على مستويات متقدمة وسنه مثالية الآن ومتاح حاليا ويجب ألا ننسى هذه المهمة ليست سهلة”.

وأضاف “أعتقد أن رونالد سيقوم بعمل جيد جدا، وأعتقد أن هناك عدد قليل من الناس في هولندا يمكنهم الاعتراض على تعيينه في هذا المنصب ولو سألني الاتحاد سأوصي بالتعاقد مع كومان”.

وحث أدفوكات رود خوليت على البقاء لمساعدة كومان في منصبه الجديد لأنهما سيشكلان ثنائيا رائعا في الفريق الهولندي.

وأضاف: “فقط تخيل رونالد كومان ورود خوليت على مقاعد البدلاء في منتخب هولندا. هما سفيران رائعان لنا. سيفتحان العديد من الأبواب المغلقة أمامنا في جميع أنحاء العالم وهذا أمر رائع”.

وفشل أدفوكات في فترته الثالثة مع المنتخب الهولندي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.