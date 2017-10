رسميًا.. كلود بويل مديرًا فنيًا لنادي ليستر سيتي الإنجليزي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء تعيين كلود بويل مدربا جديدا له.

وحل بويل، المدرب السابق لساوثامبتون، بديلا لكريج شكسبير الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي من تدريب الفريق بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 وصاحب المركز 18 في جدول الترتيب حاليا.

