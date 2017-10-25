رسميًا.. كلود بويل مديرًا فنيًا لنادي ليستر سيتي الإنجليزي

رسميًا.. كلود بويل مديرًا فنيًا لنادي ليستر سيتي الإنجليزي

المصدر: رويترز

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء تعيين كلود بويل مدربا جديدا له.

وحل بويل، المدرب السابق لساوثامبتون، بديلا لكريج شكسبير الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي من تدريب الفريق بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 وصاحب المركز 18 في جدول الترتيب حاليا.

وقال بويل (56 عاما) على موقع النادي على الإنترنت “إنه لشرف كبير أن أتولى تدريب ليستر سيتي…هو ناد تتوافق قيمه وطموحاته مع قيمي وطموحاتي”.

وأضاف “الفرصة التي سنحت لمساعدة النادي على البناء على إنجازاته السابقة مثيرة بحق وأتطلع قدما للعمل مع الملاك واللاعبين والطاقم الفني والمشجعين لتحقيق نجاحات تدوم طويلا”.

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