ليفربول يرتبط بعقد طويل الأمد مع الويلزي الشاب بن وودبورن (فيديو وصور)

وقّع المهاجم الويلزي الشاب، بن وودبورن، على عقد طويل الأمد يربطه مع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعدما نجح في إثبات قدراته داخل قائمة الفريق الأول بالنادي.

وبات وودبورن “18 عامًا” أصغر لاعب يحرز أهدافًا في تاريخ ليفربول، عندما نجح في هز الشباك خلال إحدى مباريات الفريق ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي، لينتظم بعد ذلك في التواجد بقائمة الفريق الأول هذا الموسم.

وصرح الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول: “إنها أخبار رائعة، لكنها لم تكن مفاجئة بالنسبة لي على الإطلاق”.

"The perfect balance of talent and attitude." Jürgen Klopp's delight at Ben Woodburn's new deal:

وأوضح كلوب “أن اللاعب الويلزي لديه توازن مثالي فيما يتعلق بالموهبة الفريدة والسلوكيات القويمة، من الجيد أن تتحلى بإحدى الصفتين، ولكنك بحاجة لأن تمتلك الحد الأقصى من كليهما حتى تصل إلى أعلى المستويات”.

وأضاف: “إن هذا الرجل الشاب يمتلك موهبة جيدة حقًا، إننا لم نطلق عليه (أمير ويلز) من فراغ”.

A proud day for @BenWoodburn

من جانبه، قال وودبورن إن الطريق ما زال مفتوحًا أمامه للتحسن.

وأشار اللاعب الشاب “إنني أواصل العمل، وأواظب على التدريبات كل يوم، بحثًا عن المزيد من التطور”.

واختتم وودبورن حديثه قائلًا: “أعتقد أنني نضجت من الناحية الجسدية والفنية، وتعززت ثقتي بنفسي حقًا”.