هل حاول فابريغاس إقناع ميسي بالانتقال لتشيلسي؟ (صور)

لا يمكن أن يكون ليونيل ميسي وزوجته انتونيلا في لندن دون قضاء بعض الوقت مع صديقيهما سيسك فابريغاس وصديقته دانييلا سمعان.

وحرص ميسي وأنتونيلا على تناول العشاء مع فابريغاس لاعب برشلونة وآرسنال السابق وصديقته، قبل لقاء تشيلسي وإيفرتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وبالطبع دار في ذهن جماهير البلوز سؤال واحد بشأن محاولة فابريغاس إقناع صديقه بالانضمام للفريق اللندني، حيث نشأ اللاعبان معًا في لا ماسيا أكاديمية برشلونة واستمرت صداقتهما منذ ذلك الحين.

وحرص ميسي على لقاء فابريغاس عقب حضوره حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لتوزيع جوائز الأفضل للعام الحالي، حيث خسر قائد الأرجنتين الجائزة لصالح منافسه اللدود كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

Messi will travel to London ahead of The Best Player Award, He will stay alongside Cesc Fabregas. #FCBlive pic.twitter.com/DYzblrm7zR

— Catalan Edition (@CatalanEdition) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧