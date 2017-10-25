هداف آرسنال السابق: والكوت عليه أن يرحل بعد خروجه من التشكيلة الأساسية

قال إيان رايت، هداف آرسنال السابق، إن ثيو والكوت يجب أن يترك الفريق من أجل مصلحته بعدما خرج من التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك والكوت، الذي كان يعد سابقا من أبرز المواهب الهجومية لآرسنال، في ثلاث مباريات فقط كبديل في الدوري هذا الموسم.

وسجل والكوت، الذي هز الشباك فقط في مسابقتي الدوري الأوروبي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثلاثة أهداف في خمس مباريات.

وكان والكوت، البالغ 28 عاما، من العناصر المهمة في تشكيلة آرسنال عندما انضم من ساوثامبتون منذ 11 عاما، وأحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات.

لكن دور والكوت، الذي أهدر عدة فرص خلال الفوز 2-1 على نوريتش سيتي في كأس رابطة الأندية أمس الثلاثاء، تراجع كثيرا ويعتقد رايت أنه حان وقت البحث عن فريق آخر لإنعاش مسيرته الكروية.

وقال رايت لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية، ردا على سؤال حول ضرورة رحيل والكوت: “أعتقد ذلك من أجل مصلحته هو”.

وأضاف: “لا أعرف ما يمكن أن يفعله الآن مع آرسنال في ظل أنه يلعب فقط في الكأس والدوري الأوروبي”.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في الدوري ويستضيف سوانزي سيتي، يوم السبت المقبل.