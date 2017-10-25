غوارديولا ينتقد وزن الكرة بعد فوز مانشستر سيتي بصعوبة على ولفرهامبتون

انتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وزن كرة قدم أقيمت بها مباراة انتهت بفوزه بركلات الترجيح 4-1 على ولفرهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد الفشل في هز شباك المنافس، أمس الثلاثاء.

وسجل سيتي متصدر الدوري الممتاز 32 هدفا في تسع مباريات، وهو صاحب أقوى قوة هجومية، لكنه أخفق في هز شباك الفريق المنتمي للدرجة الثانية واستمر التعادل السلبي لمدة 120 دقيقة من اللعب.

وأنقذ كلاوديو برافو، حارس سيتي، ركلتي ترجيح من لاعبي ولفرهامبتون ليقود سيتي للفوز لكن غوارديولا ألقى باللوم على الكرة في فشل فريقه في التسجيل.

"التسجيل بهذه الكرة معجزة"

فيديو مترجم: غوارديولا ينتقد الكرة التي لعب بها اللقاء ضد وولفرهامبتون. pic.twitter.com/VG24iV7w2o — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) October 25, 2017

وقال غوارديولا عقب المباراة: “هذا غير مقبول.. الكرة لم تكن مقبولة في بطولة من الطراز الرفيع”.

وأضاف: “إنها خفيفة جدا.. لا تكاد تزن شيئا.. ليست كرة جيدة.. من المستحيل التسجيل بمثل هذه الكرة وأستطيع قول ذلك لأننا حققنا الفوز”.

وتابع: “لا أحب الأعذار، كل اللاعبين قالوا لي ‭’‬ما هذا‭’‬؟ أنا آسف لكأس الرابطة لكن هذه ليست كرة مناسبة لبطولة مهمة”.

وتعرض برافو، حارس برشلونة السابق، لانتقادات بسبب تواضع مستواه منذ الانضمام لسيتي في 2016 وبات يجلس كبديل للحارس البرازيلي الأساسي إيدرسون.

وقال غوارديولا: “دون برافو لم نكن سنتأهل للدور التالي.. أنا سعيد جدا من أجله لأن الأمر لم يكن سهلا. أنقذ العديد من الكرات المهمة لنا”.

وأهدر سيرجيو أغويرو، الذي ارتدى شارة القيادة، فرصة لينفرد بلقب الهداف التاريخي لسيتي لكنه سينال فرصة جديدة عندما يلعب في ضيافة وست بروميتش ألبيون في الدوري، يوم السبت المقبل.