مدرب آرسنال يتوقع مستقبلًا مشرقًا لـ”نيكيتاه” بعد ثنائيته في كأس الرابطة

قال الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، إن المهاجم الشاب إيدي نيكيتاه، البالغ 18 عاما، يتمتع بكل الإمكانيات التي تؤهله للنجاح على أعلى المستويات في المستقبل.

وخطف نيكيتاه الأضواء بشكل كبير إثر الدور البطولي الذي لعبه أمس الثلاثاء حيث سجل هدفين متأخرين قاد بهما آرسنال إلى الفوز على ضيفه نورويتش سيتي 2 / 1 في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز نورويتش بهدف سجله جوش مورفي في الدقيقة 34 لكن نيكيتاه أدرك التعادل لآرسنال في الدقيقة 85، وامتدت المباراة لوقت إضافي شهد الهدف الثاني للاعب نفسه في الدقيقة 96 .

وانضم نيكيتاه إلى آرسنال قادما من قطاعات الناشئين بنادي تشيلسي، وقد استعرض قدرته على التسجيل بقميص الفريق الأول بعد تقديم موسم ناجح مع فريقي تحت 18 عاما وتحت 23 عاما.

وقال فينغر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “كنت أعرف الإمكانيات العالية التي يتمتع بها، ولكن عندما يحتاج الفريق إلى لاعب ويقدم اللاعب المطلوب، فهذا يشكل إمكانية إضافية لا يمكن الوقوف عليها إلا بأرض الملعب”.

وأضاف: “لا يمكنني أن أتذكر لاعبا شابا صنع انطباعا كهذا في مثل هذه المباراة”.