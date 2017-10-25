ليفربول يستسلم ويحدد السعر النهائي للتخلي عن كوتينيو

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن فريق ليفربول يستعد لرفع الراية البيضاء في قضية نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو ،الذي يعتبر مطلبا رئيسًا لفريق برشلونة الإسباني.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فالفريق الإنجليزي سيرسل لبرشلونة المبلغ ،الذي يطلبه مقابل التخلي عن نجمه الأول في كانون الثاني/يناير المقبل، على شرط أن تتم الصفقة في صيف 2018.

ووفقًا لـ”ميرور” ففريق ليفربول غير موقفه من قضية بيع كوتينيو، بعد تأكده من رغبة اللاعب في الانتقال لبرشلونة وتألق عدة لاعبين في صفوفه هذا الموسم، وعلى رأسهم اللاعب المصري محمد صلاح.

ولن يكون المبلغ أقل من 150 مليون يورو، حسب صحيفة “سبورت” الكاتالونية، فيما كان برشلونة قد اقترح مبلغ 130 مليون يورو كحد أقصى.

وقد يقبل الفريق الإنجليزي إدماج لاعبين من برشلونة في الصفقة لتسهيل عملية انتقال كوتينيو للدوري الإسباني.

كما يواجه برشلونة مشكلة دخول منافسين لخطف النجم البرازيلي، خصوصًا باريس سان جيرمان الفرنسي وغريمه ريال مدريد، حال تحديد ليفربول لمبلغ الصفقة ،والذي سيكون متاحًا أمام عدة فرق.

وكان فيليب كوتينيو، قد طلب من إدارة ليفربول، السماح برحيله، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقدم برشلونة أكثر من عرض، لكن الريدز أكد وقتها أن النجم البرازيلي ليس للبيع.