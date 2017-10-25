مورينيو يشيد بلاعبيه عقب تأهل مانشستر يونايتد لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على مضيفه سوانزي سيتي 2 / صفر، مساء الثلاثاء، في دور الستة عشر ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

واستعاد مانشستر يونايتد توازنه بعد الهزيمة أمام هيديرسفيلد 1 / 2 ،يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على سوانزي سيتي بثنائية نظيفة سجلها جيسي لينغارد في الدقيقتين الـ21 والـ59 ، ليعبر إلى دور الثمانية بكأس الرابطة.

وقال مورينيو عقب المواجهة: “دخلنا أجواء المباراة منذ الدقائق الأولى، حيث ضغطنا وفرضنا أسلوبنا، كان التعامل مع المواجهة جيدًا.”

وأشاد مورينيو بالعناصر الشابة، قائلًا: “سكوت توميني أدى بشكل رائع ،وقدم عرضًا قويًا في خط الوسط. أكسل توانزيبي ربما تعثر شيئًا ما في البداية، لكنه دخل في الأجواء بعدها. لم نواجه حالات إصابات وكان يوما جيدًا”.