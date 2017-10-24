غيغز يعرض خدماته على إيفرتون وليستر سيتي

عبّر رايان غيغز، جناح مانشستر يونايتد السابق، عن اهتمامه بتولي قيادة ليستر سيتي أو إيفرتون، بعدما بات مقعد المدرب شاغرًا في الفريقين المنافسيْن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقال إيفرتون مدربه رونالد كومان، يوم الإثنين، بعدما تراجع الفريق لمنطقة الهبوط عقب خسارة مذلة 5-2 بملعبه أمام آرسنال.

وأصبح الهولندي كومان ثالث مدرب يترك منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما أقال كريستال بالاس مواطنه فرانك دي بور وانفصل ليستر عن كريغ شكسبير، الأسبوع الماضي.

وقال غيغز لمحطة “سكاي سبورتس”: “بالنسبة لي أهتم بهذين الناديين”، مشيرًا إلى إيفرتون صاحب المركز 18 وليستر الذي يسبقه بأربعة مراكز.

وأضاف: “بالنظر إلى الفريقين.. ليستر كان البطل قبل موسمين وإيفرتون فريق رائع وصاحب تاريخ حافل.

“لكن هناك العديد من المدربين يحبذون شغل أي من المنصبين”.

وحصل الويلزي غيغز على 13 لقبًا في الدوري الممتاز، وحقق رقمًا قياسيًا بخوض 963 مباراة مع يونايتد، قبل أن يدرب الفريق لفترة مؤقتة خلال أربع مباريات بعد إقالة ديفيد مويز في 2014.

وعمل غيغز، البالغ 43 عامًا، مساعدًا للمدرب لويس فان غال، ثم ترك النادي مع رحيل المدرب الهولندي بعدما عرض عليه القيام بدور أصغر تحت قيادة المدرب الحالي جوزيه مورينيو.