مانشستر يونايتد يتطلّع لاستعادة توازنه في كأس الرابطة

يتطلع مانشستر يونايتد إلى التخلص سريعًا من آثار الهزيمة أمام هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واستئناف رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أمام هيدرسفيلد 2/1 أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي ولكن الفريق يبدو عازمًا على استعادة اتزانه سريعًا واستئناف رحلة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين، عندما يحل ضيفًا على سوانسي سيتي غدًا الثلاثاء في دور الـ 16 للبطولة.

وقال خوانفران لاعب وسط مانشستر يونايتد، على موقع النادي بالإنترنت: “حان وقت التعلم من الأخطاء وعلينا مواصلة العمل مثلما نفعل دائمًا ونظهر تماسك الفريق في مثل هذه الكبوات لأننا نكون وقتها في أشد الحاجة لهذا التماسك”.

وأوضح أن مباراة الغد ستكون صعبة نظرًا لكونها أمام أحد فرق دوري الدرجة الممتازة.

وقال اللاعب: “ولكن فريقنا هو حامل اللقب وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة التقدم للأمام”.

كما يطمح مانشستر سيتي الجار والمنافس لمانشستر يونايتد، والذي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي حاليًا، إلى نقل تألقه في الدوري إلى مسابقة كأس الرابطة عندما يستضيف وولفرهامبتون في مباراة أخرى غدًا بنفس الدور.

وقال الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: “حققنا الفوز في 11 مباراة متتالية… هذا يعني أن الفريق قادر على الفوز بالعديد من المباريات… نتصدر الدوري الإنجليزي ومجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، ولكننا فزنا في 10 مباريات متتالية الموسم الماضي ولم نحرز أي لقب”.

وأضاف قائلا “علينا مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بتركيزنا ومواصلة اللعب بطريقتنا”.

ويستضيف تشيلسي فريق إيفرتون بعد غد الأربعاء في مباراة يطمع من خلالها إيفرتون إلى التغلب على أحزانه بعد الهزيمة القاسية أمام آرسنال أمس الأحد وتراجعه إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وينتظر أن يواصل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي سياسة منح الفرصة لبعض اللاعبين غير الأساسيين.

وقال كونتي، على موقع النادي بالإنترنت: “أعتقد أن المباراة أمام إيفرتون تمثل فرصة جيدة لمنح الفرصة إلى اللاعبين الشبان مثل تشارلي موسوندا وكينيدي… اللاعبون الشبان يستحقون الفرصة لأنهم يجتهدون ويطورون مستواهم وحتى نشاهد مستواهم في مباراة صعبة مثل هذه المباراة أمام إيفرتون. أرى أنه أمر مهم بالنسبة للنادي”.

ويسعى توتنهام إلى استغلال الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها من الفوز الكبير 4/1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي لتحقيق الفوز على ضيفه ويستهام بعد غد الأربعاء.

وقد يستعيد توتنهام اللاعب داني روز إلى صفوفه بعدما تعافى من الإصابة فيما قد يمنح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق راحة لمهاجمه الخطير هاري كين الذي سجل 38 هدفًا حتى الآن في عام 2017.

وفي باقي مباريات دور الـ 16، يلتقي آرسنال فريق نورويتش سيتي ويحل ميدلسبرة ضيفًا على بورنموث وكريستال بالاس ضيف على بريستول سيتي كما يلاقي ليستر سيتي فريق ليدز يونايتد غدًا الثلاثاء.