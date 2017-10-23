غوارديولا: مانشستر سيتي لن يكرر إنجاز آرسنال في موسم 2003-2004

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه سيكون من الصعب تكرار إنجاز آرسنال الرائع في موسم 2003-2004 عندما أنهى مشواره دون أي هزيمة.

ويتصدر سيتي المسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه بعدما عادل سيرجيو أغويرو رقمًا قياسيًا في الفوز 3-صفر على بيرنلي باستاد الاتحاد يوم السبت.

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته وشعر بيرنلي براحة في الدفاع في البداية، لكن المباراة تحولت بعد ركلة جزاء أغضبت الفريق الزائر عندما تعرض برناردو سيلفا لإعاقة من نيك بوب حارس بيرنلي في الدقيقة 29.

ونفذ أغويرو ركلة الجزاء بنجاح ليتساوى مع إيريك بروك برصيد 177 هدفًا في صدارة قائمة هدافي سيتي عبر العصور ثم ضاعف نيكولاس أوتامندي النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 73 قبل أن يختتم ليروي ساني الأهداف بتسديدة ذكية ليؤكد الانتصار وسط الأمطار في مانشستر.

وفريق المدرب غوارديولا هو الوحيد الذي لم يهزم في الدوري هذا الموسم، لكن المدرب الإسباني قال إن هذا الأمر لن يستمر لقوة المنافسة في البطولة.

وأضاف لوسائل إعلام بريطانية: “إنهاء الموسم دون هزيمة لن يحدث لأننا تنتظرنا مباريات كثيرة ونواجه منافسة أقوى من أي وقت سابق.. تحقيق مثل هذا الإنجاز يبدو أمرًا بعيد المنال”.

وتابع: “ستكون هناك لحظات هبوط وستكون اختبارا قويا لي كمدرب وأيضا للاعبين للوقوف على الطريقة التي سننهض بها.

“اعلم أن الناس مغرمة بالإحصاءات ومقارنة الفرق ببعضها البعض وأنا سعيد بتحقيق 11 انتصارًا متتاليًا في كل المسابقات لأننا أظهرنا قدرتنا على الفوز بمباريات كثيرة”.

وأنهى آرسنال موسم 2003-2004 بطلاً للدوري الممتاز بعدما حقق 26 انتصارًا مقابل 12 تعادلا.

وقال غوارديولا إنه حتى جولدن ستيت وريورز المهمين على دوري السلة الأمريكي للمحترفين في السنوات الأخيرة واجه الهزيمة في بداية مهتزة للموسم وحذر سيتي من مواجهة نفس المصير.

وأضاف: “سنخسر مباريات بالطبع لكننا لن نتراخى أو نتهاون.. أعدكم بذلك”.

ويملك سيتي 25 نقطة من تسع مباريات وسيحل ضيفًا على وست بروميتش ألبيون صاحب المركز 13 يوم السبت.